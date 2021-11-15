Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

“Sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı” deyince bu işlemi çok basit gibi görüyor olabilirsiniz. Maalesef sebzeyi, meyveyi alıp suyun altında iki dakika tutmanız onu kirden ve kimyasaldan arındırmanıza yetmiyor. En çok kullanılan yöntem tabii ki sirkeli suda bekletip sonra temiz su ile durulamak. Antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerden arındıran sirke maalesef tarım ilaçlarından arındırmada tek başına çare olamıyor.



Kabuklu meyveleri yıkarken fırça kullanılmalı

EKSTRA ÖZEN İSTİYOR

Çoğu insan zaten kabuğunu yemiyoruz ki diyerek kavun, karpuz, portakal gibi meyve ve sebzelerin temizliğine önem vermiyor. Hiç yıkamamak ya da üstünkörü yıkamak, kabuklarda bulunan kirin ve kimyasalın yiyeceğin içerisine girmesine sebep olur. Bu yüzden kabuklu meyve sebzeleri fırça yardımıyla ovalamalısınız.

Dikkat etmeniz gereken bir ayrıntı ise meyve ve sebzeleri ayrı ayrı yıkamak. Unutmayın ki aldığınız gıdalar farklı tarlalarda, farklı tarım ilaçları ve bakterilerine maruz kaldı. Bu yüzden bu gıdaların zararlarını bir araya getirmeden ayrı ayrı türüne göre yıkamanızda fayda var.

Meyve ve sebzeleri saklarken dikkat! Marketten ya da pazardan alınan taze meyve ve sebzeleri evde saklarken nelere dikkat edilmeli? İşte birkaç ipucu...

Meyve sebzelerdeki tarım ilaçları çocuklar için büyük risk taşıyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından Mert Ulaş Dişbudak “Yetişkinlerle aynı dozda ilacı çocuklar aldığında ölüme varan etkisi daha hızlı olabiliyor” dedi.