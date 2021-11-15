Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Cildin genç görünmesine yardımcı bir sebze olan brokoli özellikle havanın, güneşin ve çevrenin zarar verdiği cildi korumaya yardımcıdır. Anti-aging etkisi de bulunan brokoli, enerjiyi artırır, yaşlanma sürecini hızlandırma eğiliminde olan serbest radikallerle savaşır. Cildin yapısını koruyan bu besin, içerisinde bolca kolajen madde de bulundurur.



Diyet yemeklerin zirvesinde yer alan brokolinin faydaları saymakla bitmiyor

DİYET DOSTU

Oldukça düşük kalorili brokoli diyet yaparken ya da kilo vermek istediğinizde de en büyük yardımcınız olabilir. Çünkü içerisindeki kalsiyum, lif ve C vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Güçlü yapısı ile vücutta istenmeyen kimyasalları ortadan kaldıran brokoli aynı zamanda deri üzerinde oluşan yanık, kaşıntı ve kızarıklık gibi hastalıkları da engellemeye yardımcıdır.

Brokoli ile yoğurdu birlikte yemek kanseri önlüyor (Brokolinin faydaları) Brokoli ve yoğurdu birlikte yemek kanseri önlüyor. Kışın en çok tükettiğimiz sebzelerden bir tanesi brokoli... Zeytinyağıyla salata şeklinde ve ya haşlama yaparak yoğurt ile tüketiyoruz. Tabii köftesi, yemeği de yapılıyor. Yararı saymakla bitmeyen brokolinin faydaları nı sizler için derledik. İşte brokolinin faydaları

Brokoli kanser tedavisinde kullanılabilir Bilim adamları, brokolinin kolorektal (kalın bağırsak) kanserin tedavisinde kullanılabileceğini bildirdi.