Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kilo vermek, ödem ve selülitlerden kurtulmak, tatlı yeme ve aşırı iştahı kesmek için besinlerin faydalarının farkında olmak da günden güne önem kazanıyor. Bu kısımda ise birçok sebze ve meyvenin birleşimiyle oluşturacağınız detoks smoothie’ler ön plana çıkıyor. Bu içeceklerin en önemli faydası, vücudumuzdaki toksinlerin ve metalin atımına yardımcı olmasıdır.



Smoothie’ler psikolojik olarak su tüketimini ve en önemlisi de içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklığınızı destekler

Fazla besin tüketiminizi engelleyerek, hâliyle yağ yakımınızda da en büyük yardımcınız olacaktır. Hâlihazırda kış indirimleri devam ediyorken kendinize veya sevdiklerinize birçok marka tarafından piyasaya sürülen smoothie makinelerinden bütçenize uygun olanını alabilirsiniz.

Detoks suyu amaca göre hazırlanmalı Detoks ile tek başına kilo verilmediğini söyleyen Dyt. Gizem Gençyürek, "Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon, ödem atmak için maydanoz veya ananas, kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir” dedi.