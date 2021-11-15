Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Türkiye’nin birçok şehrinde düğünler yerini sade nikâh törenlerine bıraksa da birlikteliklerini düğünle taçlandırmak isteyen birçok çift yaşadıkları yörenin geleneklerini ailelerinin de isteğiyle uygulamak zorunda kalıyor. Çünkü bu gelenekler bazı yörelerde hâlâ ahali için iyi bir eğlence sebebi. İşte ülkemizin dört bir yanından hem şaşırtan hem de gülümseten gelenekler...

AFYONKARAHİSAR

Türk kahvesinin ikram edildiği kız isteme merasimlerinin yerine damada sadece su ikram ediliyor. Kız verilirse damat tarafı cuma günü çaya davet ediliyor. Gündüz yapılan kına gününde ise gelin, kayınvalidesinin elini öper. Kayınvalidesi gelinin saçından bir iki tel keser ve başını kaldırıp, gelininin alnını öper. Daha sonra kına hazırlıkları yapılır. Düğün ise üç gün devam eder.

DİYARBAKIR

Köylerde ve şehir merkezinde gelenekler farklılık gösterebilir. Gelin ve damat eve girerken önce içi para ve şeker dolu bir testi kırılır, evlerinin bolluk bereket içinde olması için dualar edilir. Gelinin koyun gibi uysal olması için de eve girmeden ayağının altına bir hayvan postu serilir.

EDİRNE

Gelin almaya gidildiğinde gelin ve kaynana karşılıklı oynarlar, ortalarında bir çömlek kırılır.

Çömlek içine bereket getirmesi niyetiyle buğday, şeker, para konulur. Düğünden sonra ise dışarı çıkarılan gelinin kucağına erkek ve kız çocuğu verilir.



Düğün öncesi kına gecesinde kayınvalidenin kınaya altın koyması geleneği

KASTAMONU

Yörenin en bilinen ve en şaşırtan evlilik geleneği isteme günü eve gelen iyi huylu birinin ayakkabısını ayağından atması… Ayakkabının düz düşmesiyle evliliğin yolunda gideceğine inanılıyor.

ADANA

Şüphesiz uzun süren düğün ve mizah anlayışıyla en meşhur illerin başında geliyor. Adana düğünlerinin en belirgin âdetlerinden biri damada yedirilen tatlıdır. Tatlı tepsisinin içine bir tane altın konulur ve damadın o altını bulması istenir. Bu yüzden damat tatlıyı reddetmez. Kına gecesinde ise kınacı cezası denen oyunlar damat üzerinde yapılır. Adana’da kına gecesine giden damat yolda durdurulup, yüksek bir ağaç dalına konan yumurtaları vurması istenir. Vuramazsa kız evi tarafından ceza verilir. Buna karşılık çeyiz damat evine götürülmeden önce damat tarafı çeyizden bir yastık kaçırır. Kız tarafının gençleri onu kovalar. Yastığı kapıp damada ilk götüren bahşişi kapar.

KONYA

Düğün geleneklerine göre gelin erkek evine götürülürken mezarlıktan geçirilmesine özen gösteriliyor. Bunun sebebi geline “Düğünü gördün, ölümü de unutma” mesajını vermek.

ÇORUM

Düğünler cuma akşamı başlayıp pazar akşamı biter. Oğlan ve kız evleri kendilerine birer “kâhya” seçerler. Kâhya düğün boyunca gelen misafirler, davul ve zurnacının ihtiyaçları ile yemeklerin dağıtımıyla ilgilenir. Bunun dışında erkek evinde bir de “bayraktar” seçilir. Bayraktar, kınacı giderken ve gelin alınmaya giderken önde bayrağı tutar. Cuma akşamı erkek evinde bir tavuk kesilip, bayrağın takılmasıyla düğün başlar.

Kaşkay Türklerinin asırlardır sürdürdükleri gelenek "yaylaya göç" başladı İran'da besici Kaşkay Türklerinin Buşehr, Huzistan, Fars ve Kohgiluye-Buyer Ahmed gibi eyaletlerden İsfahan ve Çaharmahal-Bahtiyari'deki yaylalara göçü başladı.

Kış düğününde dikkat edilmesi gerekenler Evlenmek istiyor ancak yaz ayını beklemek istemiyorsanız kışın da hayalinizdeki düğünü gerçekleştirmeniz mümkün. Hatta çoğu çift evlenmek için yaz aylarını seçtiği için kışın dilediğiniz salonu daha uygun fiyata bulabilirsiniz.