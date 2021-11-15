Türkiye Gazetesi

İnegöl'de yaşayan 56 yaşındaki Şenel Alptekin, evinde leblebi yemeğe başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112’ye bildirdi.

Kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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