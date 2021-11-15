Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Salkaya köyünde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Fethi Çakmak, Elazığ-Pertek yolu kenarında bulunan 20 dönüm alan üzerine sebze ekti. İlk hasadından uygun fiyata müşterilere satan Çakmak, marketlerdeki artan fahiş fiyatlardan dolayı tarlasını ücretsiz bir şekilde vatandaşlara açtı. Çakmak 15 ile 20 bin TL tutarında 7 ton sebzeyi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Bunu bir gelenek haline getiren Çakmak ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşıyor. İsteyen vatandaşlar kendi bahçesi gibi tarladan istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak ücretsiz bir şekilde topluyor. Tarlasında halen tonlarca sebze olduğunu dile getiren Çakmak, ihtiyaç sahibi herkesi beklediğini söyledi.

7 TON ÜRÜNÜNÜ BAĞIŞLADI

7 ton ürününü bağışlayan çiftçi Fethi Çakmak, “Halkın yararına yapmış olduğumuz bir iş. Şimdiye kadar parayla sebzeleri toplayan halkımıza, katkımız olsun diye para almadan Elazığ halkını toplamalarını duyurduk, duyuruyoruz. İhtiyacı olan kişiler gelsin, toplasın ve götürsün. Biber, domates, patlıcan var. Gelip istedikleri kadar toplayabilir ve ücretsiz bir şekilde götürebilirler. Dönem sonu olduğu için şimdiye kadar parayla aldılar bundan sonra da bedava olarak helal hoş olsun. Yaklaşık 5 ton patlıcan, 3 ton biber var. Bunları toplamış olsam bugünkü fiyatı 15 ile 20 bin TL’yi bulur. Ama hayır için satmıyorum, bütün halka bedava toplamalarını söylüyorum. Toplayıp afiyetle yesinler” dedi.

"HER ŞEY BEDAVA"

Vatandaşlardan Salih Aslan, “Her şey bedava. Biber, patlıcan, domates ve ne varsa hepsini bedava verdi. Allah, razı olsun. Kendimize topladığımız gibi eşe dosta da topladık. Pazarda bunları almış olsam 150-200 TL’den aşağı alamazdım. Ayrıca pazardaki mal bu kadar kaliteli de değil. Elimizle toplamak da bambaşka oluyor. Ağabeyimiz, çektiği emeğin son aşamasını millete böyle dağıtarak hayır yapıyor” dedi. Elazığ’da her kesimden vatandaşın tarlaya gelip ücretsiz bir şekilde ürün alabildiğini dile getiren vatandaşlardan Alaattin Eken ise, böyle bir hayra vesile olan çiftçiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Meyve sebzelerdeki tarım ilaçları çocuklar için büyük risk taşıyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından Mert Ulaş Dişbudak “Yetişkinlerle aynı dozda ilacı çocuklar aldığında ölüme varan etkisi daha hızlı olabiliyor” dedi.