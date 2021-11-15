Türkiye Gazetesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde sürdürülen yerli tohum çalışmaları olumlu sonuçlar verdi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından yerli şeker pancarı tohumu noktasında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Geliştirilen tohumlar toprakla buluşturuldu.

Öte yandan, yerli ve milli mısır tohumu üretiminde çalışmalara başlayan ekip önümüzdeki bahar ayında AR-GE merkezinde geliştirdikleri tohumları toprakla buluşturacak.

Çalışmalar sayesinde geliştirlen yerli ve milli pancar çeşitleri ülkemize kazandırılacak.

Prof. Dr. Tolga Karaköy, yerli ve milli tohumlarla dışa bağımlılıktan kurtulacağımızı belirterek, “Bildiğiniz üzere yöremizde şeker pancarı önemli bitkilerden bir tanesi. Şeker pancarı tohumunda biz dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığımızı gidermek adına uluslararası kuruluşlardan temin ettiğimiz başlangıç materyalleriile yerli tohum ekimi yapılarak ıslah sürecine başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda yerli ve milli şeker pancarı çeşitlerimizin ülkemize kazandırılması için ıslah programlarımızı uyguluyoruz. Sadece şeker pancarı değil, tahıllar, kışlık yulaf çeşitlerimizin bölgemize kazandırılması için çalışıyoruz. Yulaf bölgemizde yazlık olarak ekilrken, biz kışlık olarak ekilmesine uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar yem bitkisi olarak kullanılması açısından çok büyük önem taşıyor’’ dedi.

YERLİ MISIR TOHUMU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Prof. Dr. Karaköy, yerli mısır tohumu çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek, “Baklagiller ile ilgili çalışmalarımız var. Nohut, fasulye, bezelye, yine bu çeşitlerin içerisinde bu konularla ilgili de ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında erkenci özellikle mısır çeşitlerinin üzerinde çalışmalarımız var. Bölgemizde vejetasyon süresinin sınırlı olmasından dolayı tane mısır üretiminde üretim konusunda çok erkenci çeşitlerin kullanılması esas. Orta erkenci ya da geçici çeşitler yöremizde bu konuda fizyolojik olgunluğunu tamamlayamıyor ve problem oluyor. Şuanda özel firmalarla yürütmüş olduğumuz çalışmalarda biz baba hat üretimini yapmak durumundayız. Hem baba hem de ana hatların üretimini yapıp hibrit çeşitlerinin üretilmesine de önümüzde ki sene bahar ayında yine tohumluk üretimini AR-GE merkezimizde sağlayacağız. Bu konuda da yerli ve milli bir mısır çeşidinin geliştirilerek ülkemize kazandırılması için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Yerli tohuma siber güvenlik kalkanı Türkiye’nin tohumculuk alanında önde gelen ve en köklü şirketlerinden biri olan May Tohum, kullanıcılarını, verilerini ve bilişim altyapısını Covid-19 ile birlikte daha da yoğunlaşan siber saldırılara karşı Trend Micro’nun gelişmiş güvenlik çözümleriyle uçtan uca koruyor.

Türk mühendislerden yerli tohum hamlesi Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Türk çiftçileri için 2018 yılından bu yana yerli ve milli tohum üretiyor. İşletme Müdürü Olcay Akın, 11 bin metrekare alanda başlayan çalışmalar sonucu 5 tür ve 7 çeşit ürün elde edildiğini söyleyerek, “Yurt dışına da yavaş yavaş açıldık. Tohumlarımızdan Cibuti’ye gönderdik. Bunun yanında Kırgızistan ve Özbekistan’a gönderdik. Denemelerini yapıyorlar. Fas ve Tunus’la görüşmelerimiz var” dedi.

Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi.