Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Orhan Yalçın idaresindeki araç köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak şarampolde bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

SIKIŞTIRILDIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Orhan Yalçın ve eşi Hatice Yalçın sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerin teslim etti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri burada yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların bütün müdahalesine rağmen Hatice Yalçın’ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, eşi Orhan Yalçın’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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