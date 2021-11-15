Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçan Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşandığı gözlemlendi. Özellikle son zamanlarda Avrupa hayali kuran ve yasadışı yollara başvuran Türk vatandaşları Ukrayna Sınır Muhafızları ekiplerince yakalandı.

BLOGGER OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Sınır muhafızlarının açıklamalarına göre, "Blogger" olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı. Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, şahısların araçla önce Avrupa Birliği sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya’ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna:Önümüzdeki yıl daha fazla Bayraktar alacağız Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, önümüzdeki yıl bir parti daha Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sipariş edeceklerini açıkladı.