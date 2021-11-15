Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
YARIN AKŞAM ETKİSİNİZ KAYBEDECEK
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20
Meteoroloji 5 il için uyardı: Fırtına çatıları uçurabilir Meteoroloji, 5 ilde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu; vatandaşlar dikkatli olmaları için ikaz edildi. Öte yandan hava sıcaklığının da 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı: Yarına dikkat! Meteoroloji, İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısında bulundu. Söz konusu fırtınanın etkisini yarın göstereceği öngörülüyor.