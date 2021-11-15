Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

YARIN AKŞAM ETKİSİNİZ KAYBEDECEK

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

Meteoroloji 5 il için uyardı: Fırtına çatıları uçurabilir Meteoroloji, 5 ilde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu; vatandaşlar dikkatli olmaları için ikaz edildi. Öte yandan hava sıcaklığının da 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı: Yarına dikkat! Meteoroloji, İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısında bulundu. Söz konusu fırtınanın etkisini yarın göstereceği öngörülüyor.