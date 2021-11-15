Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan ve daha önce meslekten ihraç edilen SGK denetmeni C.Ş’yi yakaladı.

ŞÜPHELİ FETÖ İLE İLGİLİ

Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.

FETÖ’den ihraç edilen astsubayı polis yakaladı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, FETÖ’den ihraç edilen astsubay, polisin takibi sonucu yakalandı.

Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, sınav öncesi soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de yapılan operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.