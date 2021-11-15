Türkiye Gazetesi

Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde Seyit S. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, Çiğdem Y.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.

GÖREVLİ BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Devrilerek durabilen otomobildeki sürücü Seyit S. ve yanında bulunan Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Kurtuluş Çekici yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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