Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'ndeki restoranda çalışan Havva Ergin (28) iş yerinin üst katına malzeme taşırken yük asansörünün altında kaldı.
Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİDNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergin'in cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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