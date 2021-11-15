Türkiye Gazetesi

Ankara trafiğinde çekilne görüntüler tebessüm ettirdi. Yoğun trafikte güçlükle ilerleyen hafif ticari aracın arkasında oturan kadın yolcunun, elinde bulunan tıraş makinesi ile şoförün saçını tıraş ettiği görüldü. Bu anlar ise arkadaki otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüye çeken şahıs, farlarını yakarak önündeki kişiye yardımcı olmaya çalıştı. Ortaya ise komik görüntüler çıktı.

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