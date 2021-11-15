Elazığ-Malatya karayolu Kömürhan Tüneli girişinde kaza meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Samsun'da kaza: Bekçi hayatını kaybetti Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bekçi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçtaki kadın yaşamını kaybetti Denizli’nin Honaz ilçesinde köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.