Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan genç, ağabeyi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar Sokak'ta meydana geldi. Eşinden ayrılan 35 yaşındaki Fevzi Karakaya'dan bir süredir haber alınamadı.



CESEDİNİ AĞABEYİ BULDU

Durumdan şüphelenen Karakaya'nın ağabeyi, kardeşinin evine gittiğinde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 35 yaşındaki adamın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında Karakaya'nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlattı.



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