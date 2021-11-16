Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Son günlerde Şanlıurfa’nın Harran ve Mardin’in Nusaybin ilçesi arasında tatlı bir rekabet var. İki ilçenin kaymakamları ‘Dünyanın ilk üniversitesi bizde’ tartışmasına girdi. İlçedeki Harran Üniversitesi yıllardır kitaplarda ve birçok makalede ‘Dünyanın ilk ve bilinen en eski üniversitesi’ diye geçer. Bazı kitaplarda ise ‘ilk İslami üniversite’ olarak bilinir. İl ve ilçe tanıtımlarında da hep bu özellikler öne çıkar. Harran Kaymakamlığının resmî sitesinde de “Dünyanın ilk üniversitesi” adı altında hâlihazırda makaleler göze çarpıyor.

EZBERLERİ BOZACAK GELİŞME

Bütün bu ezberleri bozacak bir gelişme yaşandı. Nusaybin’de yapılan kazılarda farklı bir gerçeklik ortaya çıktı. İlçede bulunan Mor Yakup Manastırı’ndaki çalışmalarda bulunan Nisibis Akademisi’nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu ileri sürüldü. M.S. 209 yılında yapılan ve yaklaşık 1700 yıllık tarihî geçmişi bulunan manastırın bahçesindeki yerin altında saklı bulunan tarih hazinesi şu günlerde gün ışığına çıkarılıyor.

KAZI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Gerçek anlamda kazıların bitmesiyle yetkililer gereken mercilere üniversite için başvuruda bulunacak. Bölgede yer alan tarihçiler de “Nisibis Akademisi, Şanlıurfa yani Edessa’da kurulan Akademia’dan yıllar önce kurulmuş. Bu mekânın tescili gecikince Şanlıurfa Harran’da dünyanın ilk üniversitesi diye yazılmaya başladı. Ama gerçek anlamda buradaki kazıların bitirilmesi ile Nisibis Akademisi’nin dünyanın ilk üniversitesi olduğu ortaya çıkaracak” iddiasını ortaya attı.

NUSAYBİN'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu gelişmelerin ışığında harekete geçen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, akademinin tanıtımı için de bir film atölyesi ve belgesel çalışması başlattı. Sorularımızı cevaplayan Başkan Kayabaşı “Derdim şu önce bu önce değil. Her yer bizim. Kazılar bunu ortaya çıkardı ben de ifade ediyorum. Buraya turist çekmek istiyoruz. Arama motorunda ‘Nusaybin’ yazdığında hep olumsuz olaylar öne çıkıyor. Bunu kırmak istiyoruz. Bütün derdimiz budur” diye konuştu.

Bu arada Kayabaşı’nın sosyal medya paylaşımlarında sık sık “Dünyanın ilk üniversitesi Nusaybin” yazması da dikkat çekiyor. Paylaşımların artmasının ardından Harran Kaymakamı Cihat Koç da tartışmalara dâhil oldu. Başkan Koç “Nusaybin için ‘İlk üniversite’ tanımı bilimsel ve akademik gerçeklikten ziyade bir temenni olsa da :) iki ilçemiz de kadim tarihiyle ülkemizin nadide değerleridir. Kıymetli dostuma geçmişi geleceğe aktarma yolundaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum...” ifadelerini kullandı.

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