Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren 39 yaşındaki Sefa K. (39) cezaevinden izinli çıkarak, 64 yaşındaki babası Cabbar K. ile yaşamaya başladı. 14 Kasım Pazar günü banyoya giren babasının yanına satırla gelen Sefa K. babasına saldırdı. Cabbar K. oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Mühibe K. evden kaçarak durumu polise bildirdi.

YAŞLI BABA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa K. ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Bu sırada Cabbar K.’nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar K.’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

'OYUN OYNADIK' DEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Sefa K. adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla ‘Ölek, gidek, geri gelek’ oyunu oynadık” dedi.

Adliyeye sevk edilen Sefa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkıp evini yaktı Şanlıurfa’da yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini ateşe verdi. Alev alev yanan dairedeki dumandan etkilenen bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cezaevinden izinli çıkıp evini yaktı Şanlıurfa’da yaşanan olayda cezaevinden izinli çıkan mahkum, evini ateşe verdi. Alev alev yanan dairedeki dumandan etkilenen bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.