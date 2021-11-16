Türkiye Gazetesi

Kartal'da, annesiyle yaşadığı öğrenilen kadının sır ölümü ekipleri harekete geçirdi. 41 yaşında olduğu öğrenilen kadının, ölümünün kaza mı, yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle beraber yaşayan E.S. (41), yaşadığı binanın 4. katından aşağı atladı. Görgü tanıkları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren E.S.'nin cenazesi Tuzla'da Nazmi Durbakayım Cami’ndeki törenin ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedildi. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

"15 DAKİKA BİLİNCİ AÇIKMIŞ"

Olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Halil Akça, ”Ben dükkanı kapattıktan kısa süre sonra yan binada oturan komşumuzun başına gelen olayı öğrendim. Bileklerini kestikten sonra aşağı atlamış. Dükkan önüne düştüğü için çevredekiler görmüş. Hemen ambulans ve polise haber vermişler. Düştükten sonra ilk 15 dakika bilinci açıkmış. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamış” diye konuştu.

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