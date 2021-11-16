Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hulusi Ergen, 3 yıl önce 157 kiloyken bindiği dolmuşta oturduğu koltuğun kırıldığına fark edince adeta hayatı değişti. Zayıflamaya karar veren ve spor salonuna giderek Muay Thai ve boksla ilgilenmeye başlayan Ergen, gece gündüz demeden çalışarak 80 kiloya kadar düştü. Ergen, yeni hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.

"UTANCIMDAN NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Değişime karar verdiği anı anlatan 25 yaşındaki Hulusi Ergen, "Dolmuşa bindim, bir baktım hiç boş koltuk yok. Ben de ayakta gidiyordum ve engelli koltuğu gibi bir koltuk olduğunu gördüm, oraya oturayım dedim. Oturdum koltuğa. Tam gidiyoruz, tanıdıklar var, arkadaşlarım var. 157 kilodaydım o an. Giderken koltuk birden çatırdamaya başladı" dedi.

O anda koltuk kırılacak diye utandığını belirten Ergen, "Hemen yanındaki koltuğu açtım. Tekrar söylüyorum, insanları yadırgamak için söylemiyorum ama karşı ikili koltukta da bir teyze oturuyordu, yaklaşık 160-170 kiloydu. O da düşmemek için, koltuğun kırılmaması için iki koltuğu açmış oturuyordu. Ben ona bakarken bu sefer koltuk kırılmasın diye ben de ikinci koltuğu açtım. Herkesin dikkati bu sefer benim üzerime dönünce utancımdan ne yapacağımı şaşırdım. Dolmuştan iner inmez hemen bugünkü eğitim gördüğüm salonuma koştum. Çalışmalar ile 3 yılın sonunda 77 kilo verdim" dedi.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Bütün başarısının sporla olduğunu söyleyen Ergen, aşağı yukarı haftada beş gün antrenman yaptığını, ayrıca yeme içmesine de bu dönemde büyük ölçüde önem verdiğini belirtti.

Kendisini uzun zamandır görmeyenlerin yeni halini tanıyamadığını ifade eden Ergen "Uzun zamandır görüşmediğim akrabalarım soruyorlar, "Bu kim? Şoför olarak mı tuttunuz? Bu çocuk kimdi? Tanıyamadık" diyorlar. 'Ya benim Hulusi' dedikten sonra çok şaşırıyorlar" dedi.

Ayrıca hedefinin milli takım olduğunu belirten Ergen "Muay Thai’de, boksta eğer nasip olursa ülkemizi, milli takımla memleketimizi, bayrağımızı, ülkemizi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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