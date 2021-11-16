Türkiye Gazetesi

Adana’nın Çukurova ilçesinde Mahfessığmaz Mahallesi’nde apartman görevlisi olan 45 yaşındaki Asım Gürgen pandemi döneminde can sıkıntısından internet üzerinden video izleyerek ‘Go kart’ arabası yapmaya kara verdi. Kendi imkanlarıyla arabanın şasesini hazırlayan Gürgen, internet üzerinden otomatik şanzıman motor sipariş etti. Motor gelince ince ayarlarını da yapan ve aracı sürüşe hazır hale getiren Gürgen yaklaşık 7 bin liraya Go kart aracını mal etti.

7 BİN LİRAYA MAL OLDU

Trafiğe kapalı alanda süren Gürgen aracını görenlerin şaşırdığını söylüyor. Aracın diferansiyel sisteminin ileri ve geri olduğunu belirte Gürgen, "Pandemide evde dururken sıkıldık ondan sonra başladım. İnternetten gördüm ve merak ettim. İzin günlerimde yavaş yavaş yaptım ve yaklaşık 1 buçuk yıl sürdü. 7 bin liraya mal oldu. Görenler merak ediyor ve şaşırıyor. Apartmanın bodrum katında yaptım hepsini" şeklinde konuştu.

45 KM HIZA ÇIKIYOR

Trafiğe kapalı alanlarda aracı sürdüğünü aktaran Gürgen, “Köy yerlerinde veya trafiğe kapalı alanlarda kullanılabilir. 40-45 kilometre hız yapıyor. Bunu satsam ikinci bir defa yapmaya kalkışsam daha iyisi ve daha kısa sürede tamamlarım. Hiç kaynak yapmayı bilmiyordum ama araba üzerinde kaynak yapmayı öğrendim. Motorunu ve lastiklerini dışarıdan aldım gerisini ben yaptım. Yerli otomobilimiz de geliyor, Türk insanına imkan verilirse her şeyi yapabilir” dedi.

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