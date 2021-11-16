Türkiye Gazetesi

Bir anlık dikkatsizlik, talihsiz adamın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu. 68 yaşındaki yaşlı adam, Kocaeli'de bulunan evinin balkonuna çıkarak hava almak istedi. Bir an dengesini kaybeden vatandaş, aşağıya düşüp yaralandı.

BAHÇE ÇİTİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Körfez Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. (68), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek bahçe çitinin üzerine düştü. Halil Y.'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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