Türkiye Gazetesi

Adana'da küçük Muzaffer ölümüyle kahretti. Annesinin telefonundan video izleyerek kraker yiyen talihsiz çocuk bir anda krakerin boğazına kaçmasıyla boğulmaya başladı. Annesinin hemen hastaneye götürdüğü küçük Muzaffer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Sultan-Aykut Gül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam annesinin cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer’in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.

Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OĞLU GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül’ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi. Minik Gül’ün cenazesi Kızılkaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun gözleri önünde hayatını kaybettiğini anlatan baba Gül, “Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama hayatını kaybetti” dedi.

Baba Gül, bugün sabah saatlerinde de oğlunun mezarına gitti. Baba Gül, mezar başında dua edip gözyaşlarına boğuldu. Çocuktan ise geriye 10 Kasım töreninde çekilen görüntüler kaldı.

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