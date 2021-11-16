Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Şamlı Mahallesinde Pembe Köşk Apartmanının 5. Katında gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre anne ve babası ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşayan 16 yaşındaki Seyitcan T. annesinin kendisini babasının yanına göndereceğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirdi. Psikolojisi bozuk olan 16 yaşındaki çocuk annesini mutfağa kilitledi. Ne yapacağını bilemeyen çaresiz anne Leman T. mutfağın camından çıkarak gözyaşları içinde yardım çığlıkları attı.

HİDROLİK MAKİNEYLE KAPIYI AÇTILAR

Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 5. kattaki daireye çıkarak çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun süreli ikna çabası sonuç vermeyince devreye Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri girdi. Hidrolik kapı açma makinesi ile dairenin kapısını açan itfaiye ve polis ekipleri bu kez de çocuğun kapının arkasına geçerek kapıyı tutmasıyla karşılaştı.

BABA ELİNDE KEMERLE EVE GİRMEK İSTEDİ

Güçlükle içeriye giren polis ekipleri çocuğu etkisiz hale getirerek, anneyi mutfaktan çıkarttı. Bu sırada olay yerine gelen baba İsmail T. (66) elinde kemerle eve girmek istedi. Polisin güçlükle ikna etmeye çalıştığı baba ayrı yaşadığı eşiyle kavgaya tutuştu. Ardından daireden çıkarılan anne ve oğlu polis ve ambulans ekipleriyle tedavi görmeleri için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Eşi ve oğlunun evden çıkarılma esnasında İsmail T., elindeki bastonla basın mensuplarına saldırdı.

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