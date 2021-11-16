Türkiye Gazetesi

Konya'dan Afyonkarahisar'a gübre taşıyan bir kamyona otostop çekerek binen Veli Çepiç tuvalet ihtiyacını gidermek için Hocalar ilçesi Avgan köyünde bulunan Esenli yaylasına geldiklerinde araçtan indi. İndikten sonra ortadan kaybolan Cepiç hakkında endişelenen kamyon sürücüsü durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ulaşılamayan Cepiç için 70 kişilik ekiple Esenlik ormanı başta olmak üzere Hocalar ilçesinde 20 ayrı noktada Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından araöa çalışması başlatıldı.

AİLESİ ENGELİ NEDENİYLE GELEMEDİ

Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü'nün bilgi vermesi üzerine Denizli ve Uşak AFAD il müdürlükleri ekipleri tarafından da çalışmalara destek veriliyor. Öte yandan şahsın ailesinin, engelli oldukları gerekçesiyle Afyonkarahisar'a gelemediği öğrenildi.

Müslüme üç gündür kayıp Konya'da 3 gün önce bisikletiyle oynarken kaybolan Müslüme'den hala haber yok.