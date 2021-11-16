Türkiye Gazetesi

Çorum'da yaşayan ve yaklaşık bir hafta önce evden ayrılan 24 yaşındaki Bekir Güvenç'in eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar yaklaşık bir haftadır sürerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Kunduzhan Mahallesinde bulunan boş bir evin çatı katında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundular.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda çatıda bulunan kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin bir haftadır kayıp olan Bekir Güvenç’e ait olduğu tespit edildi.

YEPAŞ ekiplerinin bölgede yaptığı enerji kesintisinin ardından Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp adamın cesedini ağabeyi buldu Kocaeli'nde bir süredir haber alınamayan 35 yaşındaki adam, ağabeyi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Kayıp Neslihan Batur'un cansız bedenine ulaşıldı İstanbul'da 10 önce kayıplara karışan Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.