Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul’dan Kastamonu’ya giden bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca araçtaki C.Ç., E.D., F.K. ve T.K.’nin de üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine operasyon, gözaltılar var
16.11.2021 - 17:50 | Son Güncelleme: 16.11.2021 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul’dan Kastamonu’ya giden bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca araçtaki C.Ç., E.D., F.K. ve T.K.’nin de üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler : uyuşturucu,operasyon,gözaltı,
810255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/810255.aspx
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