Polis ekipleri Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiğini tespit etti.
Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.