Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tepecik Mahallesi'nde emlakçı dükkanı önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner K. (22), tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Uzun (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Karnından yaralanan Emrah B. (34) ile kolundan ve bacağından vurulan Murat Z. (32) ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Emrah B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Soner K. (22), emniyetteki ifadesinde, aralarında husumet bulunan kişilerin konuşmak için çağırdığını ama saldırmaları üzerine kendisini korumak için tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Husumetlisini görünce silahına davranıp kurşun yağdırdı Malatya'da bir şahıs, kafede oturan husumetlisini görünce silahını alıp, talihsiz adama kurşun yağdırıp yaraladı.



Husumetlisini öldürmüştü, tutuklandı Yozgat’ta husumetlisi olduğu Y.K.’yı göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı İ.İ. tutuklandı.