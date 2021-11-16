Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Alaplı İlçesindeki Gümeli Doğan dere yolu üzerinde meydana gelen kazada, Cemal Ç. idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, patpatta bulunan sürücü Cemal Ç. ile yanında bulunan Ali D., yaralandı. Yaralılar ,olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kaza: Bekçi hayatını kaybetti Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bekçi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

6 araç zincirleme kazaya karıştı: 1’i ağır 8 kişi yaralı İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere 8 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.