İzmir'de yaşlı adam asansör boşluğuna sıkışarak can verdi. Kemalpaşa'da 69 yaşındaki Abdülbaki Tetik, 2. kattaki dairesine çıkarken asansör boşluğunda sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tetik, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yapılan kontrolde Tetik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yük asansörünün altında kalan kadın öldü Konya'da çalıştığı restoranda yük asansörünün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kargocunun acı sonu: Asansör geldi sandı, boşluğa adım attı Bir adrese kargo paketini bırakan Ümit Ceylan, asansör ile aşağı inmek istedi. Ceylan, kapı açılınca asansör geldi sandı ancak kendini yerde buldu