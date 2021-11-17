Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bildi aldı.

Görevlendirilen Sahi Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI DA YAKALANDI

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de ekiplerce yakalandı.

Göçmen kaçakçıları hakkında adli işlem başlatılırken, karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri yine Türkiye kurtardı Yunanistan'ın Ege'deki zulmü bitmiyor. Yunan unsurları tarafından geri itlen 186 mültecinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu Tunus’un güneyinde yer alan Susa kenti açıklarında tekneleri alabora olan 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.