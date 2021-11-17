Türkiye Gazetesi

Kelleşme sorunu yaşayan ya da erken yaşta saçlarının beyazlamasını istemeyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri bıttım sabunu oluyor. Antiseptik özelliği ile saç dökülmelerine, cilt hastalıklarına ve beyazlaşmaya iyi geldiği söyleyen bıttım sabunu, Türk vatandaşların olduğu kadar turistlerin de oldukça ilgisini çekiyor.

"BU SABUN DÜKKANIMIN KÜÇÜK ALTINI GİBİ"

Bursa'da Cumhuriyet Caddesi’nde yıllardır aktarlık yapan Reyhan Şenyıldız, "bıttım" sabununun antiseptik özelliği çok fazla bir sabun olduğunu söyledi. Bıttım sabununun saç dökülmesini ve kırlaşmasını önlediği gibi, kaşıntılı cilt hastalıklarına da da iyi geldiğini anlatan Reyhan Şenyıldız, "Bu sabun adeta dükkânımın küçük altını gibi. Kelliğe, uyuza, egzamaya, sedefe, mantara iyi geliyor. Yani düşünebildiğiniz her alanda ve genel temizlikte kullanılabilecek en güzel sabun. Ama bu sabunu saçlar döküldükten sonra değil, dökülmeden önce kullanırsanız iyi netice alırsınız. Kullanan insanlar bize geri dönüş yapıp teşekkür ediyor. Bu sabunu alan bir paket değil, 3-5 paket birden alıyor, çünkü yüzde yüz doğal" dedi.

"SAÇLAR İPEK GİBİ OLUYOR VE GÜRLEŞİYOR"

Sattıkları bıttım sabunlarını yağlarıyla ünlü körfez bölgesinden getirttiklerini kaydeden Şenyıldız, "Bu sabun bize Edremit ve Ayvalık’tan geliyor. Bu sabunu vatandaşlara 15 liradan satıyoruz. Bıttım sabunu saçları koruyor, saçlar ipek gibi oluyor ve gürleşiyor. Ama kel olduktan sonra çok fazla faydasının olmadığını insanlara söylüyorum. Bu sabunu kullandıktan 6 ay sonra çıkmayan saçlar çıkmaya başlar. İnsanlar bu sabunu saçları dökülmeden önce kullanırsa saçlarında ne beyazlık olur, ne mantar, ne de egzama. Yani bu sabun saç diplerini tamamen temizliyor. Bu bıttım sabunu, menengiç yağı ile ham yeşil zeytinlerden yapılıyor. Bu sabunun içerisinde bir gram bile kostik yok. Yüzde yüz doğal. Herkesin bu sabunu kullanmasını tavsiye ederim’’ diye konuştu.

61 yaşındaki esnaf, gür saçlarını ve minimum oranda yaşadığı kırlaşmayı bıttım sabunu ile sağladığını söylüyor.

61 YAŞINDA GENÇ DELİKANLI

Kadın aktarın kafe işleten eşi Reşat Şenyıldız ise, bıttım sabununu bizzat kendisinin de senelerdir kullandığını, saçlarının gürlüğünü ve siyahlığını buna borçlu olduğunu ifade ederek, "Ben çocukluğumdan beri bu sabunu kullanıyorum. 61 yaşındayım. Gelip burada benim saçlarımı kontrol edebilirler. Hatta çevremde arkadaşlar saçlarını boyatıyor musun diye soruyor. Hayır, boyatmıyorum. Ben sadece yıllardan beri bu sabunu kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim’’ dedi.

Bu arada, Bursa'ya ailece tatile gelen Kuveytli turistler de, faydasını internetten öğrendikleri doğal sabunlardan aldı. Arap turistler, mikrofonlara, "Bursa beautiful" (Bursa çok güzel) demeyi de ihmal etmedi.

Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor Samsun’un Alaçam ilçesinde tesadüfen sabun üretmeye başlayan Batı çifti, şimdi taleplere yetişemiyor.

Bu sabunun fiyatı 400 lira! 25 ülkeye ihraç ediliyor, kapış kapış gidiyor Altın, yatırım ve aksesuardan sonra sabunda da güzellik için kullanır hale geldi. Yalova’da 24 ayar altından üretilen ve 400 liraya alıcı bulan sabun, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.