Türkiye Gazetesi

Adana'da kredi borçları yüzünden ailesiyle sorunlar yaşayan genç, koronaya da yakalandığı öğrenilince babası tarafından evden kovuldu. Olay sonrası talihsiz genç, güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda canına kıymış halde bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulu karşısındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede dolaşan güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Çiftçi’nin (26), hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiftçi’nin cesedinin yanında seccade ve tabanca buldu.



Olay yerine gelen baba, "Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim" dedi.



"67 BİN LİRA BORCU VARDI, KORONA DA OLUNCA EVDEN KOVDUM"

Polisin çağırmasıyla olay yerine gelen baba Osman Çiftçi (59), “67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Korona da olunca evden kovdum. Oğlum, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim” dedi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Akın Çiftçi’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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