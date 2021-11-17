Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’nda Beştelsiz Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddiaya göre yanında 5 yaşındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkek kadınla tartışmaya başladı. Gerçekleşen tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

“ŞEYTAN SENİN KOLUNUN ALTINA GİRMİŞ”

Öfkeli adam, “Şeytan senin kolunun altına girmiş” diyerek genç kadını darp etti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.

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