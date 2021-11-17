Türkiye Gazetesi

Düzce'de 15.40'ta 5 büyük büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere bütün Marmara'da hissedildi. Düzce'de onlarca kişi can havliyle kendini sokağa attı. Büyük panik yaşan bir kadın ise korkudan bayıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca kafede oturan müşterilerin masa altına girmesi de kameralar tarafından görüntülendi. Bir kişi ise merdivenlerden inerken düşüp yaralanadı. Hastaneye kaldırılan yaralının ayağında çatlak tespit edildi.

"YER ALTIMIZDAN KAYDI"

Öte yandan, vatandaşlar, yaşadıkları korkuyu anlattı. Cep telefonu bayi işletmecisi Tayyip Türkyılmaz "Büyük korku hissettik, oldukça sallandık. Korkuyla dışarı çıktık. Kötü bir duyguydu, Allah bir daha yaşatmasın" dedi. Spor salonu sahibi Muhammet Bişgin de antrenman sırasında birden sarsılmaya başladıklarını dile getirerek "Herkes koşuşturmaya başladı. İlkten anlayamadık, daha önce deprem yaşamadık. Büyük bir korku anıydı, sanki yer altından bir şey geçiyor gibiydi" ifadelerini kullandı.



Son dakika deprem | Düzce'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika... Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem; İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi.



Bakan Kurum: Kanal, İstanbul’u depreme hazırlayan dönüşüm projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’un ÇED raporunun 200 bilim adamı tarafından hazırlandığını belirterek, Kanal İstanbul, boğazımızın özgürlük projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul’u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir” dedi.