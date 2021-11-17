Türkiye Gazetesi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Doğan H. (27) ve Gencer H. (25) isimli şahıslara ait Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak’taki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 adet tüfek, 25 adet fişek, 1 adet tabana ve tabancaya ait mermiler, 20 gram metamfetamin ve 107 gram bonzai ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı belirlenen 680 TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine operasyon, gözaltılar var Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli araca yakın takip: Çoks ayıda uyuşturucu bulundu Zonguldak'ta, 'Dur' ihtarına uymayan araçtan kovalamaca sonucu yakalanması üzerine, çok sayıda uyuşturucu çıktı.