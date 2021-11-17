Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik bir aile, ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personeli gitti. Yaralılar, Mehmetçik tarafından Kale Tepe Üs Bölgesi'ndeki helikopter pistine taşındı. Ardından aile, helikopterle hastaneye götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, bu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter hastaneye yetiştirdi Tunceli’nin Eğribelen Yaylası'nda rahatsızlanan şahsın imdadına jandarma yetişti. Sikorsky helikopter ile alınan hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’da yaralı çiftçi, askeri helikopter ile hastaneye ulaştırıldı Elazığ'da bir beldede mısır silaj makinesine ayağını kaptırıp yaralanan çiftçi , jandarmaya ait helikopter ile hastaneye yetiştirildi.
Şemdinli'de yaralı aile askeri helikopterle kurtarıldı
Hakkari Şemdinli'de kaza yapan ailenin imdadına Mehmetçik yetişti. Yaralılar askeri helikopter ile hastaneye götürüldü.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik bir aile, ormanlık alanda traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Bunun üzerine bölgeye 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personeli gitti. Yaralılar, Mehmetçik tarafından Kale Tepe Üs Bölgesi'ndeki helikopter pistine taşındı. Ardından aile, helikopterle hastaneye götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, bu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
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