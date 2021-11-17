Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy ilçesinde sirke fabrikasında şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, fabrikada yaptığı aramada, tanklar içerisinde 76 ton şarap ele geçirdi. Sirke fabrikası mühürlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi Tekirdağ’ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak ele geçirildi.
Antalya'da bir otelin deposunda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi Antalya'da jandarma ihbar üzerine bir otelin deposuna baskın düzenledi, operasyonda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi.
Sirke fabrikasından 76 ton kaçak şarap çıktı
17.11.2021 - 21:56 | Son Güncelleme: 17.11.2021 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'daki bir sirke fabrikasında tanklar içerisinde 76 ton şarap ele geçirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy ilçesinde sirke fabrikasında şarap üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, fabrikada yaptığı aramada, tanklar içerisinde 76 ton şarap ele geçirdi. Sirke fabrikası mühürlenirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,kaçak içki,şarap,
810389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/810389.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER