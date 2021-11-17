Kahramanmaraş’taki feci kazada kamyon yükünü boşaltırken uçuruma devrildi, 2 kişi canından oldu. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki yol çalışması sonrası 46 NA 132 plakalı kamyon, yükünü boşaltırken bir anda uçurumdan yuvarlandı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, işçilerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.
Konya'da katliam gibi kaza! Hız kadranı 230'da takılı kaldı Konya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kazada otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı fotoğraflara yansıdı.
Kaza tutanağı tutarken kaza yaptı: 3 kişi yaralandı Sultangazi’de kaza yapan iki sürücüden biri kaza tutanağı tutmaya giderken karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü
Kahramanmaraş’ta meydana gelen feci kazada yükünü boşaltan kamyonun uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’taki feci kazada kamyon yükünü boşaltırken uçuruma devrildi, 2 kişi canından oldu. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki yol çalışması sonrası 46 NA 132 plakalı kamyon, yükünü boşaltırken bir anda uçurumdan yuvarlandı.
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