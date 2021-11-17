Türkiye Gazetesi

Bursa'da yaşanan olayda doktor eve giren hırsız tarafından silahla vurularak hastanelik oldu. Olay, İznik ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evine gelen eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, kapısını açtığı esnada bir kişi evden çıkarak kaçmaya başladı.



HIRSIZ KENDİSİNİ KOVALAYAN DOKTORU KURŞUNLADI

Doktor Deniz, kaçmaya çalışan hırsıza müdahale etmeye çalışırken aralarda boğuşma yaşandı. Bu sırada hırsız, yanında bulunan silahla doktora ateş açıp kaçtı. Bacaklarından vurulan Deniz, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı doktoru İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaçan hırsızın peşinde.

8 yaşındaki çocuktan eşya alan spotçu 'hırsız' sayıldı 8 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapmak için evdeki buzdolabını 25 TL'ye spotçuya sattı. Eve gelip durumu öğrenen anne soluğu mahkemede aldı. Yargıtay 8 yaşındaki çocuktan eşya alan sportçu hakkında "hırsızlık suçu" işlediğine hükmetti.



Jandarma kıyafeti giyip ev soyan hırsız cezaevi firarisi çıktı İzmir’in Ödemiş ilçesinde jandarma kıyafeti girerek eve hırsızlık yapmak için giren şüphelinin, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.