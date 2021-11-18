Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Akşam saatlerinde Hoca Ahmed Yesevî Caddesi'nde Mustafa Özgül'ün kullandığı sivil polis aracı ile Hakan Aydın idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Aydın (32) ile Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Özgül (29) ve Ali Akbaba (51) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Narkotik polislerin ise görevde olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Maddi hasarın oluştuğu hafif ticari araç ile otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı

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