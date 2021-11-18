Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi bazı aileler sınıfta bulunan bütün öğrencilerin velisinden bir miktar para toplayarak hediye alma yarışına giriyor. Bu sene de aynı hadiselerin yaşanması ve maddi durumu olmayan ailelerin zor duruma düşürülmesi haberleri sonrası Millî Eğitim Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.

Bakan Mahmut Özer'den dikkat çeken açıklamalar: 4 temel konuda yoğunlaşacağım Eğitim editörleriyle buluşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu: Eğitimde ‘Yine mi değişti’ devri bende olmayacak. İnsanları tedirgin edecek adımlar atılmayacak. Pandemi sürecinde aileye çok yük bindirildi, yanlış yapıldı.

Bakan Özer duyurdu: Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını açıklayarak, bu uygulama ile soruların daha anlaşılabilir olmasını hedeflediklerini belirtti.