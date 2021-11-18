Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede önemli noktalardan biri olan İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Eşi ve oğlunun da testi pozitif çıkan Tükek, kendisinin ve eşinin dört, oğlunun ise iki doz aşı yaptırdığını anlatırken aşılı olmaları dolayısıyla hastalığı sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirdiklerini söyledi. Tükek, aşının hastalığı hafif atlatma da önemine dikkat çekerken aşının öneminin hastalık sürecinde bir defa daha ortaya çıktığını belirtti.

"BASİT BİR NEZLE GİBİ HİSSETTİM"

Tükek “Biz mesleğimiz gereği zaten iyi korunan insanlarız. Ev içi bulaşmasıyla karşı karşıya kaldık. Dört aşımız var, iki Sinovac, iki BioNTech olduğu için herhangi bir endişeye kapılmadık. Basit bir nezle gibi hissettim. ‘Aşı olun’ derken söylemek istediğimiz buydu. Bir kişinin vücudunda eğer yeteri kadar antikor seviyesi bulunursa ve virüse karşı bunu koruma mekanizmaları olarak kullanırsa o virüs, o kişide zatürre dediğimiz ağır hastalık tablosunu oluşturamıyor. Bu, sonuç olarak da o kişinin hastaneye yatışı ve ölüme kadar giden süreçleri etki altına alıyor. Bizim zaten aşılamadaki başarımızın ya da aşılamayla elde edeceğimiz başarının önemli bir kısmını bu oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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