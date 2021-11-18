Türkiye Gazetesi

Ataşehir D-100 Karayolunun yan yolu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi önünde saat 05.40 sıralarında gerçekleşen olayda Kadıköy istikametine gitmekte olan Gürkan Kuşak’ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle işe gitmek için otobüs bekleyen Fikret Ağırman ile kardeşi Mehmet Selim Ağırman’ın olduğu durağa daldı. Korkunç kazada Fikret Ağırman hayatını kaybederken sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman ise yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Fikret Ağırman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan sürücü Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman yaralı olarak kurtulurdu. Yaşanan kazadan sonra D-100 Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın çekici ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Olay yeri incelme ekiplerinin çalınması sonucunda Ağırman’ın cansın bedeni morga götürüldü.

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