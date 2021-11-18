Adana'nın Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana gelen olayda iddiaya göre, 21 yaşındaki Büşra Melisa P. erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı. Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.
ERKEK ARKADAŞI OLAY YERİNE GELDİ
Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi. Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y’de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.
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