Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı 4 aylık bir bebek cesedi bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.
Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, “Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar” dedi.
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İstanbul'da bir caminin bahçesinde bebek cesedi bulundu
İstanbul Başakşehir’de bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bebek cesedi bulundu. Polis bebeği bırakanların peşine düştü.
Başakşehir Güvercintepe’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı 4 aylık bir bebek cesedi bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.
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