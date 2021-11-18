Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Marmaris’te geri itilen 14 göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 27 düzensiz göçmenin yanı sıra Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.