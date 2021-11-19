Türkiye Gazetesi

Son dakika Ankara'da bir binada patlama meydana geldi. Saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama oldu.

LPG SİSTEMİ KULLANILIYORMUŞ

Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkazdan 2'si çocuk, 1 hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI: 6 YARALI VAR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı açıklamada; "3 kat olduğu gibi çökmüş durumda. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasında kaynaklan bir patlama olduğu belirlendi. Binada fazla kişinin olmadığı yönünde bilgi var ancak ekiplerin çalışması devam ediyor. 2'si çocuk kişi yaralandı. Çok sayıda apartman sakini göçükten kurtarıldı." dedi.