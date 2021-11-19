Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir evde çıkan yangında 74 yaşındaki kişi canından oldu. Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katındaki Lütfi Balcıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



YALNIZ YAŞADIĞI EVDE CAN VERDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Ekiplerin, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaptığı incelemede yalnız yaşayan Balcıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'YANGIN MUMDAN ÇIKTI' İDDİASI

Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım, gazetecilere, ilk başta evin bir penceresinden alev çıktığını gördüğünü belirterek, camın patlamasıyla alevlerin yükseldiğini kaydetti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini anlatan Yıldırım, "Ama içeride bir adam var, o adamı kimse tanımıyor, tek başına yaşıyormuş. Evin elektriği de kesik olduğu için büyük ihtimal yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor çünkü evde elektrik yok." diye konuştu.



Oto elektrikçide LPG tüpü patladı, çıkan yangında 1 çocuk öldü Kayseri'de bir oto elektrikçide meydana gelen olayda LPG tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Bu yangında 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



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